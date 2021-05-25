Фото: chp_59/Instagram

В Перми возле станции Молодежная нашли труп мужчины. Об этом сообщила подписчица паблика chp_59.

Очевидец рассказала, что труп мужчины нашли в воскресенье, 24 мая. Рядом с ним лежала удочка, вероятнее всего, он рыбачил. Полицейские, которые стояли рядом с телом, сообщили, что погибшему было 62 года, а причиной смерти могли стать проблемы с сердцем.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Вырыли пять могил: в Пермском крае простились с семьей, погибшей в страшной трагедии

Единственным, кто остался жив в этой семье – это старший сын (Подробнее...)