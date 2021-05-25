Вероника Куликова: Есть реальная возможность повысить благосостояние всех россиян

Идет презентация по Справедливому Базовому Доходу

Ежемесячно выплачивать каждому гражданину России по 10 тысяч рублей – такое предложение внесла партия «Справедливая Россия». Такая выплата, по их мнению, была бы особенно актуальна для почти 18 миллионов граждан России, живущих за чертой бедности. Постоянный доход спас бы их семьи от нищеты. А благодаря повышению покупательской способности населения более успешно развивалась бы экономика.

Взять средства на выплату Справедливого базового дохода партийцы предлагают из профицита бюджета, прибыли корпораций с государственным участием и поступлений от деофшоризации, то есть из доходов российских предприятий, которые формально принадлежат компаниям, находящимся в оффшорах. А также за счет реализации политики «национального дивиденда», когда вся прибыль от использования природных ресурсов направляется в доход гражданам России.

- Справедливый базовый доход – это реальная возможность повысить благосостояние всех россиян, - считает депутат Вероника Куликова, лидер регионального отделения СР. - Ежемесячные денежные выплаты в 10 тысяч рублей каждому гражданину нашей страны, без справок и унижений, позволят многим людям вырваться из долговой ямы, закрыть базовые потребности, получить лучшую работу за счет обучения и переквалификации, с большей уверенностью смотреть в будущее. Убеждена, что данная инициатива «СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ – ЗА ПРАВДУ» найдет поддержку у жителей Пермского края.