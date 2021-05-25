В Перми завершается голосование за объекты благоустройства

В рамках проекта «Формирование комфортной среды» в Перми уже благоустроено много скверов и парков. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Меньше недели остается до завершения голосования по выбору места

отдыха, которое городские власти благоустроят в Перми уже в 2022 году. Отдать свой голос можно до 30 мая на сайте za.gorodsreda.ru.

Пока в голосовании, в котором приняли участие уже более 16 тысяч пермяков, лидирует сквер на улице Макаренко, который набрал уже почти 4 тысячи голосов пермяков. На втором месте - сад им. Гоголя, с 2620 голосами. С небольшим отрывом идут сквер им. Павлика Морозова – 2277 голосов, сквер у клуба им. Кирова – 2247 голосов, сквер Победителей в Свердловском районе – 2144 голоса, сквер у здания по улице Советской Армии, 4 – 2010 голосов. Замыкает список сквер «Мемориал Победы» в посёлке Новые Ляды – 779 голосов.

Это голосование за объекты благоустройства стартовало в Перми 26 апреля - в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды», реализуемого в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

Свой голос за один из объектов благоустройства отдал и Глава Перми Алексей Дёмкин. Он отметил, что чем активнее горожане будут принимать участие в голосовании, тем больше они будут вовлечены в процесс создания комфортной среды в городе.

Для того, чтобы принять участие в голосовании, нужно зарегистрироваться на Едином общероссийском портале za.gorodsreda.ru с помощью Госуслуг, либо по номеру телефона через планшет или компьютер. Помочь с голосованием могут волонтеры, которых можно найти на набережной, эспланаде, в Театральном саду, парке им. Чехова и в других скверах и парках.

В голосовании могут принять участие граждане России старше 14 лет. Объекты, которые наберут наибольшее число голосов, попадут в адресный перечень территорий для благоустройства на следующий год.