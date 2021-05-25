Задолжали полмиллиона за коммуналку: в Перми выселили многодетную семью

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Многодетная семья из Кировского района Перми задолжала за коммунальные услуги полмиллиона рублей. Представители ТСЖ всячески пытались замотивировать мать и четверых ее совершеннолетних детей погасить долги.

- Предлагали должникам найти работу, чтобы оплатить задолженность, но ни сама женщина, ни ее взрослые дети трудиться категорически не хотели по идейным соображениям. Исчерпав весь запас воспитательных мер, ответственные жильцы обратились в администрацию и в суд, - сообщили в УФССП по Пермскому краю.

Квартира, к слову, досталась многодетной семье бесплатно еще в 2005 году. С этого времени они и не платили за коммунальные услуги. Судья вынес решение расторгнуть договор соцнайма и взамен предоставить жилье меньшей по площади. Исполнять решение суда добровольно они не пожелали, поэтому судебные приставы Кировского района вместе с представителями взыскателя прибыли для проведения исполнительных действий по принудительному выселению.

- Вся семья продолжала настаивать на том, что они не обязаны погашать коммунальные долги, сомневались в законности судебного решения и полномочий чиновников администрации. Выезжать из квартиры и устраиваться на новом месте они не торопились. Присутствующие на выселении приставы отряда специального назначения убедили должников добровольно покинуть квартиру. Беседа по душам принесла свои плоды. Все члены семьи согласились с сотрудниками ведомства и стали выносить вещи. Оставалась еще одна проблема: в квартире жили пять кошек, которых хозяева брать с собой отказались. Судьбу питомцев решили на месте, был вызван волонтер одного из пермских приютов, который забрал животных, - объяснили в пресс-службе УФССП по Пермскому краю.