На предварительное голосование «Единой России» в Пермском крае на 25 мая зарегистрировалось почти 113 тыс. выборщиков

Фото: «Единая Россия»

Предварительное голосование «Единой России» проходит в условиях серьезной конкуренции. На одно место будущего кандидата от партии на выборах в сентябре этого года в среднем в округах претендует более 10 человек.

Конкуренцию опытным политикам, действующим депутатам Госдумы, Законодательного собрания края, Пермской городской думы составляют претенденты, которые впервые пробуют свои силы в политике. Среди них много молодых людей. В том числе это финалисты «Федерального ПолитСтартапа», победители конкурса «Лидеры России. Политика», волонтёры.

Так, на предварительное голосование заявилась координатор движения «Волонтеры-медики» в Приволжском федеральном округе Анастасия Зацепурина. Она считает, что онлайн-голосование открыло перед избирателями новые возможности.

«Впервые в этом году применяется процедура онлайн-голосования. Считаю, что это очень хорошо. Во-первых, это удобно, быстро и просто: не надо никуда идти, регистрация на сайте занимает буквально минуту. Во-вторых, когда мы получаем обычный бумажный бюллетень, мы не видим на нём никакой информации кроме имени и должности кандидата. Здесь можно подробно прочитать о каждом: узнать биографию, чем занимается, какие достижения имеет, послушать программные планы и т. д. Тем самым повышается информирование избирателей, а значит, они делают более осознанный выбор», - говорит Анастасия Зацепурина.

О том, что предварительное голосование позволяет познакомиться с будущими кандидатами заранее, говорят и сами избиратели.

«Я считаю, что предварительное голосование, которое в эти дни партия «Единая Россия» проводит по всей стране, - полезная процедура. Во-первых, она позволяет познакомиться со своими кандидатами заранее. Это помогает потом, в ходе выборов, принять уже более взвешенное решение. Во-вторых, сами кандидаты появляются в наших «полях» раньше, у них тоже есть время присмотреться к своему будущему округу и более детально разобраться в его проблемах. В-третьих, предварительное голосование заранее настраивает кандидатов от партии на конкурентную волну, добавляя им политического опыта. Это немаловажно», - считает Светлана Деменева, индивидуальный предприниматель из Нытвенского городского округа.

Процедуру предварительного голосования партия «Единая Россия» впервые проводит онлайн. Судя по растущему числу проголосовавших, избиратели оценили удобство этого способа волеизъявления. К тому же такой способ делает результаты голосования абсолютно прозрачными и честными.

«Система предварительного голосования надежно защищена от любых попыток внешнего недружественного воздействия. К слову, это показал первый же день работы сайта. Он был подвергнут DDoS-атаке, но специалисты оперативно её отразили и восстановили работоспособность. Данные, которые вводит в бюллетени избиратель, невозможно изменить или скрыть. Вмешаться в процесс голосования на сайте «Госуслуг» - тоже невозможно. Это даёт уверенность в 100-процентной легитимности процедуры», - говорит руководитель исполкома «Единой России» в Пермском крае, участник предварительного голосования Станислав Швецов.

То есть вся система предварительного голосования устроена так, что у его участников нет никаких преференций – например, за статус кандидата, солидную биографию и политический опыт. Победит в этой гонке тот, кто больше работал с людьми, кто предложил жителям более интересные проекты будущего, сумел получить отклик в сердцах и умах избирателей.

Напомним, предварительное партийное голосование продлится до 30 мая. Принять в нём участие может любой желающий, зарегистрировавшись на сайте pg.er.ru с помощью своего аккаунта на «Госуслугах»