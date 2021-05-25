«Азот» поддержал фестиваль «Голоса Победы»

Фото: «Азот» АО «ОХК «Уралхим»

Филиал «Азот» АО «ОХК «Уралхим» поддержал проведение Открытого городского Фестиваля солдатской песни «Голоса Победы», посвященного Дню Победы в Великой Отечественной войне. Площадкой Фестиваля стал ДК имени Ленина Культурно-спортивного центра «Азот».

Открытый городской Фестиваль солдатской песни «Голоса Победы» проводится в шестой раз. Организаторы - Детско-юношеский Центр «Каскад» и Союз ветеранов боевых действий города Березники при поддержке Управления образования и Филиала «Азот». В этом году в фестивале приняли участие исполнители и коллективы из городов Березники, Соликамск, Александровск, Губаха, а также Чердынского района. Репертуар конкурсантов был самым разнообразным – звучали современные композиции, песни времен Великой Отечественной войны, афганские песни. Конкурсанты выступали по трем возрастным номинациям: «Дети», «Взрослые исполнители» и «Ветераны».

Фото: «Азот» АО «ОХК «Уралхим»

Владимир Иопа, заместитель директора филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим» по административной службе:

- В июне исполнится 80 лет с начала Великой Отечественной войны. Войны, которая коснулась каждой семьи и унесла миллионы жизней. И необходимо помнить об этом, беречь память об ушедших героях. Такие фестивали позволяют объединиться, это своеобразная музыкальная перекличка ветеранов и молодежи. Пусть эстафета памяти продолжается и дальше.

Фестиваль «Голоса Победы» не единственное мероприятие военно-патриотической направленности. При поддержке филиала «Азот» второй год подряд проходит открытый городской военно-спортивный слет «Наследники Победы», в котором участвуют воины-интернационалисты, воспитанники центра «Каскад» и ветераны.