Ушел в лес и не вернулся: в Пермском крае разыскивают пропавшего мужчину

Фото: группа Вконтакте Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Пермского края.

В лесу в Кудымкарском муниципальном округе пропал 70-летний Пальшин Александр Яковлевич. Сейчас идут его поиски.

Об исчезнувшем 22 мая пенсионере сообщили волонтеры поискового отряда Лиза Алерт в Пермском крае. Три дня назад мужчина ушел в лес возле урочища Аразаева и домой не вернулся. Пенсионер плохо слышит и нуждается в медицинской помощи.

Приметы: рост 175 см., среднего телосложения, имеются залысины.

Был одет: синяя матерчатая куртка, коричневая камуфлированная безрукавка, черное трико, зеленая бейсболка.

Всех, кому что-либо известно о пропавшем мужчине, просят позвонить в полицию или волонтерам. Инфорги : Алена (Малая) 89519230980 ; Наталья (Таша) 8964193490.