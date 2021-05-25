«Самый мощный в регионе». Благодаря нацпроекту в Пермском крае начал работу экотехнопарк

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В пятницу, 21 мая, в Лысьве начал работу первый экотехнопарк. Строительство комплекса удалось реализовать в рамках нацпроекта «Экология», который инициировал президент России Владимир Путин.

Начальным этапом открытия экотехнопарка стал запуск мусоросортировочного комплекса, который обеспечит минимум 20 рабочих мест. Сюда будут привозить отходы из Лысьвы и Чусового, что позволит поэтапно ввести на этих территориях раздельный сбор мусор. Планируется, что все объекты экотехнопарк заработают до конца 2021 года. Проектная мощность комплекса - 50 тысяч тонн в год. Это самое мощное сортировочное сооружение в Пермском крае на сегодняшний день. Комплекс оснащен современным оборудованием, что позволит отправлять на утилизацию не менее 30 % отсортированных ТКО. Планируется отсортировывать и направлять на переработку более 15 фракций ТКО.

С появлением мусоросортировочного комплекса стало возможным внедрение в Лысьве раздельного сбора ТКО. В Лысьве установлено 15 специальных контейнеров для раздельного сбора мусора. Воспользоваться ими могут 80 многоквартирных и частных жилых домов города, это порядка 15 тысяч человек. Вскоре к раздельному сбору присоединятся и жители Чусового.

Глава Лысьвенского городского округа Александр Гончаров отметил значимость строительства экотехнопарка и добавил, что реализация инвестпроекта - долгожданное для жителей событие.

«Этот проект важен для территории. Лысьвенцы очень ответственно относятся к раздельному сбору, и движение это двустороннее – ведь за это им предоставят скидку. Есть и еще один плюс – с внедрением сортировки и переработки отходов город станет чище и уютней», - сказал Гончаров.

По поручению губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, все участники раздельного сбора на этих территориях получают скидку 5% на оплату вывоза ТКО. С учетом скидки сумма оплаты за одного человека будет составлять 76, 09 рублей вместо 80,09.

Напомним, в 2020 году Дзержинский район Перми стал первой территорией в Пермском крае, где ввели раздельный сбор ТКО. Участниками пилотного проекта стали около 17 тысяч жителей 124 многоквартирных домов. Из Перми отходы на сортировку везут в Пермский район, в село Лобаново. А в марте 2021 года сортировочная линия открылась и в Кудымкаре, где возможность разделять мусор появилась у более 2,2 тысяч местных жителей.

Ранее глава региона Дмитрий Махонин поручил главам муниципалитетов заняться популяризацией раздельного сбора ТКО.

- Без активного участия муниципальных образований, а главное – без самих жителей Пермского края здесь не обойтись. Люди должны понимать, что и они лично ответственны за происходящее в сфере обращения с ТКО и подходили к этому ответственно. Чем выше будут возможности региона по сортировке отходов, тем больше жителей смогут перейти на раздельный сбор, беречь природу, снижать воздействие на экологию в своих территориях», – подчеркнул Дмитрий Махонин.

Как рассказали в ООО «Буматика», на вторичную переработку будут отбирать стекло, пластик, бумагу, картон, полиэтилен и некоторые виды металлов.

- Основная часть отходов будет перерабатываться и утилизироваться. Вторичные материальные ресурсы, извлекаемые при сортировке и отправятся на глубокую переработку, после чего уже в виде сырья ценные фракции возвратятся обратно в Лысьву, на местные предприятия, где из них будут делать электроизделия, трубы, плитку и другую полезную продукцию. Органические отходы направят на участок компостирования для выработки технического грунта, который используют для нужд муниципалитета и для работ на полигоне», – рассказал директор ООО «Буматика» Сергей Чудинов.

В рамках нацпроекту «Экология», к 2030 году в Прикамье 100% отходов должны подвергаться сортировке. А не менее 30% из них - перерабатываться. По словам Дмитрия Махонина, благодаря вторичной переработке появляется возможность производить новую продукцию, что позволит не только ощутимо снизить нагрузку на полигоны, но и даст стимул для новых точек развития экономики региона.

В Пермском крае уже работаю три сортировочные линии - в селе Лобанова Пермского района, Кудымкаре и Краснокамске. Планируется строительство мусоросортировочной станции в Кунгуре. Уже проведены конкурсные процедуры по выбору подрядчика на разработку проектно-сметной документации. Сейчас разрабатывается проектно-сметная документация по строительству экотехнопарка на полигоне Софроны в Перми. Проектная мощность комплекса составит 300 тысяч тонн в год.