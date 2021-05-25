Основатель «Урал-Грейта» стал Почетным гражданином Перми

Сергей Кущенко. Фото: RBU - собственная работа.

Накануне дня города депутаты Пермской городской думы приняли решение присвоить звание Почетного гражданина Перми президенту Единой лиги ВТБ Сергею Кущенко - за значительный вклад в развитие физической культуры и спорта в Перми. В 1995 году по инициативе Сергея на базе «Политехника» был создан баскетбольный клуб «Урал-Грейт», дважды становившийся чемпионом страны и бывший победителем Северо-Европейской баскетбольной лиги.

- Сейчас Сергей Кущенко продолжает лоббировать – в хорошем смысле этого слова – развитие пермского спорта, - заметил спикер думы Дмитрий Малютин.

Почетным гражданином Перми также стал директор Пермского авиационного техникума Александр Дическул. Его наградили за значительный вклад в развитие системы среднего профессионального образования Перми