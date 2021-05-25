Из федерального бюджета выделят более 3,5 миллиардов рублей на строительство школ в Пермском крае

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Министерство просвещения России одобрило заявки Пермского края на федеральное софинансирование четырех школ. Две из них построят совместно с частниками в рамках государственного-частного партнерства (ГЧП). На строительство школ регион получит из федеральной казны 3,5 миллиарда рублей, большую часть из которых - 2,6 миллиарда - направят для реализации концессионных соглашений.

Ранее в Министерство экономического развития Пермского края с предложением о строительстве двух школ в Свердловском районе обратились инвесторы. Каждое образовательное учреждение рассчитано на 1050 мест - это Техно-школа имени Савиных в микро районе Новые Ляды и школа на улице Холмогорской, 2ж. Помимо них из федерального бюджета выделено более 850 миллионов рублей на реконструкцию гимназии № 17 и строительство школы в Кунгуре на 825 мест.

По словам губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, чтобы получить эти средства министерствами образования, экономического развития и властями Перми была проведена титаническая работа.

- Важно, что на строительство того же нового корпуса пермской гимназии № 17, которое мы уже ведем, и на другие школы были предусмотрены деньги в региональном и муниципальных бюджетах. То, что Минпросвещения РФ поддержало наши заявки по строительству четырех объектов, означает, что высвободившиеся средства мы сможем направить на сокращение дефицита мест в территориях региона, – заявил Дмитрий Махонин.

В формате государственно-частного партнерства до 2023 года власти планируют построить 10 школ в Перми и Пермском районе. Как объяснила министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина, привлечение частных инвестиций позволит значительно раньше приступить к строительству объектов, которые были запланированы почти на следующее десятилетие.

- В июне будем подавать следующие заявки на строительство 4 школ в городе Перми и 4 школ в Пермском районе. Если нам удастся выиграть конкурсный отбор на получение этого гранта, то мы не только ускорим процесс строительства, который был запланирован краем, но и сможем возвести новые 4 школы в краевой столице, строительство которых в ближайшей перспективе не рассматривалось, – добавила министр.

Всего до 2023 года планируется возвести 25 школ, часть из них строятся в рамках нацпроектов «Образование», «Демография», «Жилье и городская среда». При утверждении концессионных заявок в Пермском крае в ближайшие 3 года будет возведено дополнительно еще 7 объектов.