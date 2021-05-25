На территории Красных казарм в Перми произошел пожар

Фото: chp_59/Instagram

Ночью 25 мая на территории Красных Казарм произошел пожар. Видео с произошедшим появилось в паблике chp_59 в Instagram.

Автор ролика предположил, что горел военный склад напротив дома по улице Чернышевского, 17 д. По словам очевидцев, на место ЧП выезжали несколько пожарных машин. В ГУ МЧС по Пермскому краю рассказали, что горело неэксплуатируемое здание. Сообщение в дежурную часть поступило в 0.26.

- В тушении участвовали 8 единиц техники и 32 человека личного состава. Площадь пожара 200 квадратных метров. Погибших и пострадавших на пожаре нет. Причины произошедшего устанавливаются, - сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю.