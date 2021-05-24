В Пермском крае мужчина прилег поспать на опору подвесного моста

Мужчина залез на опору моста в Кунгуре и сидел там, пока его не сняли спасатели. Фото: Кунгурская служба спасения.

Спасателям Кунгура поступил странный вызов, очевидцы рассказали, что по улице Воровского, на опоре подвесного моста через реку Сылва сидит человек. На место выехали спасатели.

На месте они увидели, как мужчина, согнувшись калачиком, сидит на металлической конструкции. Почему он выбрал такое необычное место, чтобы отдохнуть – не ясно, чтобы избежать происшествий, спасателям пришлось его спускать на землю с помощь альпинистского снаряжения. Затем мужчину передали сотрудникам полиции.