В Пермском крае окончены поиски женщины, которая перенесла инсульт

В Пермском крае окончены поиски 54-летней Татьяны Дьяконовой. Фото: Василий Вахрин

В Пермском крае окончены поиски 54-летней Татьяны Дьяконовой, которая пропала 13 мая. Волонтеры поискового отряда памяти Ирины Бухановой сообщили, что она найдена, жива. Где находилась все это время женщина и почему не выходила на связь – не сообщается.

Напомним, Татьяна Дьяконова - жительница посёлка Усть-Кишерть. 13 мая она вышла из дома – с тех пор ее местонахождение было неизвестно. Женщина перенесла инсульт и ей была необходима медпомощь.