В Перми пройдет полуфинал Чемпионата России по парикмахерскому искусству

В Перми 27 мая пройдет полуфинал десятого Чемпионата России по парикмахерскому искусству. Фото: архив "КП"

В Перми 27 мая пройдет полуфинал десятого Чемпионата России по парикмахерскому искусству, декоративной косметике и ногтевому сервису - «Мода на жизнь», а еще состоится битва мужских парикмахеров «БАРБЕРПЕРМЬ-2021». Самые классные мастера со всей страны соберутся в частной филармонии «Триумф» (ул. Ленина, 44).

В программе запланированы семинары от приглашенных экспертов, мастер-классы, показательные выступления и конкурсы. Здесь выступят бизнес-консультанты и авторы обучающих курсов по личной эффективности руководителей. Гости мероприятия смогут посетить форум «Пермь – территория красоты».

События в рамках проекта будут проходить с 10.00 до 22.00. Зарегистрироваться для участия и ознакомиться с программой мероприятий можно на сайте проекта: https://мода-на-жизнь.рф/.