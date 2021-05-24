В Перми иномарка сбила 9-летнего мальчика на велосипеде

Автомобиль сбил ребенка, когда он переезжал дрогу на велосипеде. Фото: кадр видео VK ЧП ДТП Пермь.

В Перми 23 мая произошло ДТП на улице Цимлянской, это Орджоникидзевский район. Водитель автомобиля «Хендай Солярис» в районе дома 14 по наехал на велосипедиста. По предварительной информации, 9-летний мальчик пересекал проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу не спешившись.

- В результате автоаварии ребенок с травмами различной степени тяжести был госпитализирован, - сообщили в ГИБДД по городу Перми. - По факту автоаварии проводится проверка, уточняются все обстоятельства произошедшего.