В Пермском крае подвели итоги XX конкурса социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ»

Фото: архив ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»

Реализация проектов началась уже в мае, а торжественная церемония чествования победителей состоится 18 июня в ДК «Нефтяник» в Чернушке.

Экспертное жюри рассмотрело 989 конкурсных заявок и определило 185 проектов-победителей из 40 территорий Пермского края, Удмуртской Республики и Республики Башкортостан. Грантовый фонд конкурса составил 32,4 млн рублей.

В год науки и технологий помимо традиционных номинаций – «Спорт», «Экология», «Духовность и культура» - была выделена отдельная – «Инновации». В результате поддержано 18 проектов, нацеленных популяризацию достижений прикладной науки, развитие новых технологий и интересных разработок.

- В этой номинации будут реализованы очень интересные проекты. Обладатели грантов планируют создать виртуальные выставки и аудиогиды, телестудии и студии 3D-моделирования для школьников, а также центры информатизации для пожилых людей. С интересом будем следить за воплощением этих творческих идей, - отметил начальник центра общественных связей ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Алексей Инюткин.

Кроме того, будут реализованы проекты в области сохранения исторических и культурных традиций, развития образования, в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья. Также победители конкурса создадут или благоустроят парки и зоны комфортной городской среды в Ординском, Добрянском, Ильинском, Частинском районах, построят или восстановят спортобъекты в Чернушке, Соликамске и Осинском районе. Полный список победителей опубликован на сайте ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ.

Наша справка

Конкурс социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» в Прикамье в этом году проходит уже в 20-й раз, при этом пермякам выпала честь первыми среди территорий деятельности Компании проводить его. Этот опыт решения актуальных социальных проблем, проведения спортивных и культурных мероприятий, сохранения и обогащения национальных традиций подхватили другие регионы. Сегодня конкурс проходит в 20 субъектах России, а также в некоторых странах за пределом страны. Всего же на всей территории деятельности Компании реализовано более 7 тысяч социальных и культурных проектов.