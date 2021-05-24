В Пермском крае коронавирусом заболели еще 97 человек

С начала пандемии коронавирусом в Прикамье заразились 56 790 человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Пермском крае коронавирусная инфекция выявлена у 97 жителей за минувшие сутки. Из них 23 человека проходят лечение в больницах, 74 – лечатся амбулаторно на дому. Среди заболевших 11 детей. С начала пандемии коронавирусом в Прикамье заразились 56 790 человек.

Общее число пациентов, находящихся на лечении в стационарах – 630, из них к аппаратам ИВЛ подключен 41 человек. Скончались за сутки 4 пациента с коронавирусом.