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Общество24 мая 2021 11:45

В Пермском крае коронавирусом заболели еще 97 человек

Скончались за сутки 4 пациента с опасной инфекцией
Анна Маркова
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С начала пандемии коронавирусом в Прикамье заразились 56 790 человек.

С начала пандемии коронавирусом в Прикамье заразились 56 790 человек.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Пермском крае коронавирусная инфекция выявлена у 97 жителей за минувшие сутки. Из них 23 человека проходят лечение в больницах, 74 – лечатся амбулаторно на дому. Среди заболевших 11 детей. С начала пандемии коронавирусом в Прикамье заразились 56 790 человек.

Общее число пациентов, находящихся на лечении в стационарах – 630, из них к аппаратам ИВЛ подключен 41 человек. Скончались за сутки 4 пациента с коронавирусом.

Коронавирус в Перми и Пермском крае