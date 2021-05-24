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Общество24 мая 2021 10:41

МЧС предупреждает о шквалистом ветре и крупном граде в Пермском крае

Погода испортится уже во второй половине дня
Анна Маркова
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Прикамье в ближайшие часы накроет непогода.

Прикамье в ближайшие часы накроет непогода.

Фото: Иван Макеев

В Пермском крае в ближайшие часы испортится погода, об этом сообщает МЧС со ссылкой на синоптиков. Во второй половине дня и вечером 24 мая местами по Пермскому краю ожидаются грозы, усиление ветра порывы 15-20 м/с, шквалистое усиление ветра до 25 м/с, сильный дождь, крупный град.

Жителям Прикамья следует быть осторожнее. Не стойте под деревьями, не ставьте под них автомобили.

Если непогода застала вас на улице: укройтесь в подъезде или здании, не прячетесь около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий. Не подходите к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам.