В Перми 19-летнего молодого человека сбил поезд

В Перми в ночь на 24 мая на железнодорожном перегоне Бахаревка – Пермь-2 грузовой поезд сбил молодого человека. Фото: архив "КП"

В Перми в ночь на 24 мая на железнодорожном перегоне Бахаревка – Пермь-2 грузовой поезд сбил молодого человека. Об этом сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по УрФО.

19-летний житель Перми перебегал железнодорожные пути перед приближающимся грузовым составом. Машинист, увидев человека, подал громкий сигнал и применил экстренное торможение, к сожалению, это не помогло, парня сбил многотонный локомотив. Пострадавшего «скорая» отвезла в больницу, он получил многочисленные травмы.

Сотрудники транспортной полиции устанавливают все обстоятельства случившегося.