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Происшествия24 мая 2021 9:23

Вонзила нож в шею: в Пермском крае женщина убила 21-летнего знакомого

Суд над ней прошел в Губахинском районе
Анна Маркова
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21-летний парень скончался от удара ножа своей знакомой.

21-летний парень скончался от удара ножа своей знакомой.

Фото: архив "КП"

В Губахе у 25-летней женщины в квартире собралась компания знакомы, все выпивали. 21-летний мужчина, перебрав алкоголь, начал оскорблять хозяйку квартиры и ударил по лицу, началась ссора. Тогда женщина схватилась за ножи и вонзила его в шею своему гостю.

Молодого человека отвезли в больницу, но на следующий день он умер. Следователи возбудили уголовное дело по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности его смерть».

- Приговором суда виновной назначено наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, - сообщает СКР по Пермскому краю. - Приговор вступил в законную силу.

ЧП