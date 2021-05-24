Положил угли на тело: в Перми осудили иностранца за жестокое убийство женщины

Мужчина проведет в колонии 11 лет. Фото: архив "КП"

Длительный срок заключения получил 29-летний приезжий из Азербайджана. Его осудили по статье «Убийство». 3 октября прошлого года в парке в Индустриальном районе Перми он поссорился со знакомой женщиной. Мужчина был пьян, взял стеклянную бутылку и бил женщину, пока она не умерла. Чтобы скрыть преступление он разжег костер, угли положил на ее тело, женщина загорелась.

- Приговором суда виновному назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - рассказали в СКР по Пермскому краю.