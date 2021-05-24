Коронавирусная инфекция выявлена в 14 территориях за сутки

Всего в Пермском крае подтверждено 56 693 случая коронавируса. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Пермском крае коронавирусная инфекция выявлена у 98 жителей в 14 территориях.

72 случая в Перми, 6 – в Пермском районе, 4 – в Кунгуре, 3 – в Добрянском городском округе.

В Березниках и Кунгурском и Красновишерском городских округах по 2 заболевших. По одному в 7 округах – Кудымкаре, Краснокамском, Верещагинском, Нытвенском, Соликамском, Карагайском и Кишертском.

Всего в Пермском крае подтверждено 56 693 случая коронавируса.