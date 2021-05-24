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Общество24 мая 2021 6:59

Коронавирусная инфекция выявлена в 14 территориях за сутки

По одному заболевшему в 7 округах региона
Анна Маркова
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Всего в Пермском крае подтверждено 56 693 случая коронавируса.

Всего в Пермском крае подтверждено 56 693 случая коронавируса.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Пермском крае коронавирусная инфекция выявлена у 98 жителей в 14 территориях.

72 случая в Перми, 6 – в Пермском районе, 4 – в Кунгуре, 3 – в Добрянском городском округе.

В Березниках и Кунгурском и Красновишерском городских округах по 2 заболевших. По одному в 7 округах – Кудымкаре, Краснокамском, Верещагинском, Нытвенском, Соликамском, Карагайском и Кишертском.

Всего в Пермском крае подтверждено 56 693 случая коронавируса.

Коронавирус в Пермском крае 2021: последние новости