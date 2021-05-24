В Пермском крае на этой неделе похолодает до 0 градусов

Похоже, что пермякам еще рано далеко убирать теплые куртки. Фото: Александр АБРАМОВ

В Пермском крае на этой неделе аномально жаркая погода уже не ожидается. Синоптики говорят, что пока температура воздуха остается выше климатической нормы на несколько градусов, но, палящего зноя ждать нам уже не приходится. По информации научно-популярного метеорологического проекта «Метеоролог и я», в понедельник возможны грозы и град.

Во вторник станет прохладнее, температура воздуха будет +15…+20°, по югу до +25°, местами пройдут небольшие дожди, к вечеру сильные.

В среду похолодание продолжится, а в ночь на четверг ожидается понижение температуры воздуха до 0°.