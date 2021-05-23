В Перми окончены поиски 30-летнего молодого человека

- Фото: архив "КП"

В Перми окончены поиски 30-летнего Юрия Ж. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю, молодого человека нашли живым.

Напомним, 30-летний Юрий пропал 18 мая. В этот день он уехал в Свердловский район, но до места не добрался и перестал выходить на связь. Обеспокоенные родные Юрия обратились с заявлением в полицию.

Юрий. Фото: @chp_dtp_perm

- Спустя два дня молодой человек сам вышел на связь с родственниками, его жизни ничего не угрожает, - сообщили в краевом главке МВД.

Тем временем в Перми продолжаются поиски 29-летнего Арсения Воронцова. Родственники пропавшего молодого человека готовы заплатить вознаграждение за достоверную информацию о нем.

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