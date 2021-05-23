«Если мы взорвемся, попрощайтесь с нами». В Пермском крае очевидцы тушили горящий КамАЗ

Фото: скриншот видео Ильи Кудымова

«Сейчас снимаем нормальный ролик. Если мы взорвемся, попрощайтесь с нами», - с таких слов начинается видео, снятое в Пермском крае.

В субботу, 22 мая, на трассе возле Кунгура загорелся КамАЗ. Как рассказал «КП» автор видео, возгорание возникло между кабиной кузовом грузовика.

- Мы пытался потушить КамАЗ, но нашего огнетушителя не хватило, - рассказывает автор ролика. - У молодого водителя в буквальном смысле случилась истерика. Слава богу, никто не пострадал, но техника сгорела. Хочу призвать всех автолюбителей в подобных ситуациях не проезжать мимо и помогать друг другу.

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