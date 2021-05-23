- Фото: архив "КП"

В Пермском крае нашли погибшими двух пропавших мужчин. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда "Регион 59".

В четверг, 20 мая, стало известно о том, что в живых больше нет 73-летнего жителя Лысьвы Иванк К.. Пенсионер пропал 19 мая, в этот день он вышел из дома по улице Жарова и исчез. По информации от источника, знакомого с ситуацией, смерть мужчины не носит криминальный характер.

73-летний Алексей К. Фото: поисковой отряд Регион 59/ВКонтакте

В пятницу, 21 мая, нашли погибшим 52-летнего Алексея К. Мужчина пропал еще в конце сентября, он уплыл на лодке из Пальников в сторону старых Лядов и исчез. По словам источника "КП", видимых следов насильственной смерти на теле мужчины также не обнаружено.

52-летний Иван К. Фото: поисковой отряд Регион 59/ВКонтакте

Тем временем в Перми продолжаются поиски 29-летнего Арсения Воронцова. Родственники пропавшего молодого человека готовы заплатить вознаграждение за достоверную информацию о нем.

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