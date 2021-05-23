Из Перми открываются прямые рейсы в Геленджик

. Фото: Александр ГЛУЗ

С 19 июня из пермского аэропорта начнутся прямые рейсы в Геленджик. Самолеты авиакомпании «Аэрофлот» будут летать из Перми по субботам, в 20.50. Время в пути составит три часа. Вылеты из Геленджика в субботу в 14.35. Полеты продлятся до 25 сентября.

Также на Черноморское побережье из Перми можно улететь рейсами в Анапу, Сочи и Симферополь.

Пять раз в неделю авиакомпания «Уральские авиалинии» совершает полеты в Симферополь. Билеты в одну сторону - от 8067 рублей. Также пять раз в неделю в Крым летают самолеты Nordwind Airlines, билеты - от 7502 рублей. Три раза в неделю - «Аэрофлот», билеты - от 7737 рублей. По четвергам и воскресеньям рейсы организует Red Wings, билеты - от 7285 рублей.

В Анапу можно улететь самолетами «Победы». Рейсы пять раз в неделю. Стоимость билетов - от 7199 рублей. Три раза в неделю летают лайнеры «России», билеты - от 13412 рублей.

В Сочи ежедневные полеты выполняет «Победа», билеты - от 7199 рублей. Четыре раза в неделю летает в Сочи авиакомпания «Россия», билеты от 6695 рублей. По понедельникам и четвергам - ROYAL Flight, билеты - от 6465 рублей.