Cреди вновь заболевших коронавирусом в Пермском крае 14 детей

Продолжается вакцинация. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Роспотребнадзор опубликовал данные исследований на коронавирус за предыдущие сутки. В Пермском крае выявлено 98 новых случаев заражения COVID-19: 18 человек проходят лечение в больницах, 80 – амбулаторно на дому. В числе 98 новых инфицированных 14 детей. Из взрослых: от 15 до 29 лет – 11 человек, от 30 до 49 лет – 29 человек, 24 в возрасте 50-64 и 20 человек старше 65 лет. Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 56 693.

По информации Роспотребнадзора, скончались от коронавируса за сутки еще 5 человек. Всего же с начала пандемии в Пермском крае 2374 летальных исхода от ковида.

Выздоровели за сутки 59 человек. Всего выздоровевших 50986.