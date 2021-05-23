Пермские школы закончат учебный год в дистанционном формате

Экзамены пройдут в обычном режиме Фото: Артем КИЛЬКИН

В Пермском крае школам рекомендовано завершить учебный год в очно-дистанционном режиме.

- В тех классах, где уже возможно выставление итоговых отметок, рекомендуем сделать это сейчас, - заявили в Министерстве образования Пермского края.

При этом, как сообщили в Минобре, выпускные экзамены для 9-х и 11-х классов пройдут в штатном режиме.

Для школьников, которым необходимо подготовиться к экзаменам или исправить отметки, уроки будут проводить в дистанционном формате.

Во всех школах Прикамья усилены меры безопасности.