Пермские школы закончат учебный год в дистанционном формате

Экзамены пройдут в обычном режиме
Фото: Артем КИЛЬКИН
В Пермском крае школам рекомендовано завершить учебный год в очно-дистанционном режиме.
- В тех классах, где уже возможно выставление итоговых отметок, рекомендуем сделать это сейчас, - заявили в Министерстве образования Пермского края.
При этом, как сообщили в Минобре, выпускные экзамены для 9-х и 11-х классов пройдут в штатном режиме.
Для школьников, которым необходимо подготовиться к экзаменам или исправить отметки, уроки будут проводить в дистанционном формате.
Во всех школах Прикамья усилены меры безопасности.