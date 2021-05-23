«Не сдал тест на COVID-19? – Плати». Прилетевших из-за границы жителей Пермского края оштрафовали на 2,5 миллиона рублей

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На пермяков, прилетевших из-за границы, но не сдавших тест на COVID-19 методом ПЦР и не разместивших результаты обследования на портале «Госуслуги», возбуждены дела об административном правонарушении. Об этом сообщили в Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю.

Всего было составлено 610 протоколов. 343 дела об административном правонарушении были рассмотрены в судах, в результате жители Прикамья заплатили штрафы от 15 до 40 тысяч рублей на общую сумму более 2,52 миллионов рублей.

Причем теперь надо проходить этот тест дважды.

- Всем гражданам России, прибывающим из зарубежных стран после 1 мая 2021 года, необходимо пройти повторное лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР в срок до пяти дней и предоставить сведений о результатах на портале «Госуслуги»,- сообщили в Роспотребнадзоре. - Интервал между первым и повторным лабораторным исследованием на COVID-19 методом ПЦР должен составлять не менее суток. А до получения результатов лабораторного исследования необходимо соблюдать режим изоляции по месту жительства.