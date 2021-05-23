Евгений Дёмкин: Традиционно мы поддерживаем проекты, направленные на благоустройство

Фото: Анна Тюнина, Денис Сакаев

На празднике «Посади дерево» жители дома своими руками лично поучаствовали в оформлении своего двора: посадили растения, а также получили советы по озеленению от опытных ландшафтных дизайнеров.

Всего за несколько часов было высажено около 70 различных растений, которые долгие годы будут радовать жителей жилого комплекса. Виды высаживаемых растений прошли тщательный отбор: спирея, роза, хоста, астильба. Выбор растений для посадки осуществлялся с помощью представителей департамента дорог и благоустройства администрации Перми, которые подсказали, какие растения будут чувствовать себя в городе хорошо, а какие сажать не стоит.

Традиция проводить дворовые праздники после сдачи домов у ПЗСП зародилась несколько лет назад. Таким образом, компания не забывает своих новоселов даже после сдачи домов в эксплуатацию.

- Мы общаемся с жителями наших домов даже после заселения и выдачи ключей, особенно стараемся поддерживать проекты, направленные на благоустройство придомовых территорий, - рассказал Евгений Дёмкин, генеральный директор группы компаний ПЗСП. - Одна из важных составляющих комфортной жизни – это озеленение. Именно поэтому мы пригласили жителей присоединиться к посадке растений. Согласитесь, здорово, что мы вместе можем сделать их жилой комплекс лучше и комфортнее. Кроме того, мне кажется, что посаженные своими руками растения будут радовать больше и ценить их будут сильнее.

Для участников и гостей мероприятия также была организована развлекательная программа. Праздник собрал более 100 жителей дома.