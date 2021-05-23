Пожар в Пермском районе засняли на видео

. Фото: архив "КП"

С наступлением жарких дней в Пермском крае увеличилось количество пожаров. За 22 мая в Прикамье горели квартиры в Добрянке и Березниках. Сгорели три бани: в Юрлинском округе, в Мотовилихе и в деревне Малая Пермского района.

Пожар в деревне Малая очевидцы засняли на видео. Из-за ветра и сухой погоды деревянное сооружение сгорело полностью.

Сотрудники краевого управления МЧС сообщают, что основной причиной возгораний является несоблюдение правил пожарной безопасности при обращении с открытым огнем.

- В эти дни в связи с аномально жаркой погодой и установившимся 4-м классом пожарной опасности жителям запрещено посещать леса за исключением сквозного проезда по дорогам общего пользования, разводить костры близ леса, сжигать мусор и сухую траву, проводить пожароопасные работы в сельских и городских поселениях, - отмечают в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю.