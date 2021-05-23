Житель Прикамья обокрал друга

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28-летний ранее судимый житель Полазны взял у друга банковскую карточку и тайком отправился ночью в здание, где был установлен банкомат с круглосуточным доступом. Ранее он узнал у друга пин-код от карты. Поэтому без проблем получил из банкомата 10 тысяч рублей, которые потом потратил.

Вычислили вора быстро. Ему было предъявлено обвинение в краже, совершенной с банковского счета, с которым он полностью согласился.

Добрянский городской суд признал мужчину виновным в краже и приговорил его к полутора годам колонии строгого режима.