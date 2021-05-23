Труп обнаружили в люке. В Перми полицейские устанавливают личность погибшего мужчины

. Фото: архив "КП"

Страшную находку обнаружили рабочие в люке теплотрассы, проходящей по улице Революции. Там лежал труп мужчины в возрасте примерно 70-80 лет. Сейчас полицейские Свердловского района Перми пытаются установить его личность.

При жизни мужчина был среднего телосложения, рост 170-178 сантиметров. Из особых примет: шрам на левой брови и сложная татуировка на правом предплечье.

Был одет в синюю зимнюю куртку, черные брюки, зеленую кофту, красную футболку, на нем были черные ботинки «SAIJUN».

- Всех, кто может помочь в опознании данного человека, просьба обратиться в ближайший отдел полиции или позвонить по телефонам: 246-82-22, 246-83-66, 246-88-29,- сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.