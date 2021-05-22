В Министерстве территориальной безопасности Пермского края прокомментировали эвакуацию в трех торговых центрах в Перми

Взрывных устройств в торговых центрах не оказалось. Фото: Анна Маркова

Сегодня днем, 22 мая, в Перми эвакуировали посетителей сразу трех торгово-развлекательных центров: «Семья», «Спешилов» и «Столица». Из них вывели людей, а внутрь зашли кинологи с собаками.

В краевом Минтербезе сообщили, что на место выехали оперативные службы города, которые проводят проверку сообщений, поступивших на тревожные телефоны. Но затем всем службам был дан отбой, и в торговые центры стали вновь пускать посетителей.

- Данные о минировании трех торгово-развлекательных центров "Семья", "Спешилов" и "Столица", в которых сегодня прошли эвакуации, не подтвердились. Взрывных устройств не обнаружено, - сообщили в Министерстве территориальной безопасности Пермского края.