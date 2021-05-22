В Перми эвакуировали посетителей сразу трех торгово-развлекательных центров: «Семья», «Спешилов» и «Столица»

В Перми эвакуировали людей из 3 торговых центров. Фото: Анна Маркова

В соцсетях стали поступать тревожные сообщения из пермских торговых центров.

Одни с недоумением сообщали, что их попросили срочно покинуть ТРК «Семья», другие, что их эвакуируют из ТЦ «Спешилов». Та же самая картина наблюдалась и в ТРК «Столица».

Позже очевидцы стали сообщать, что в торговые центры заходят кинологи с собаками.

- В дежурную службу города поступили сообщения о минировании трёх торгово-развлекательных центров: «Семья», «Спешилов», «Столица», - прокомментировали ситуацию в министерстве территориальной безопасности Пермского края. - На место выехали оперативные службы города. Посетители и персонал эвакуированы, угрозы для жизни и здоровья людей нет. Принимаются меры по обеспечению общественной безопасности. Правоохранительными органами проводится проверка.

Чуть позже в Минтербезе сообщили: «Взрывных устройств в торговых центрах не обнаружено, всем службам дан отбой».