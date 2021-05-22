В Прикамье выявили 98 новых случаев заражения COVID-19

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Роспотребнадзоре сообщили, что за прошедшие сутки в Пермском крае выявили 98 новых случаев заражения коронавирусом. Из них10 человек проходят лечение в больницах, 88 – лечатся амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Таким образом, общее число инфицированных в Пермском крае достигло 56 595. В числе 98 новых инфицированных 43 пациента мужского пола, 55 – женского, среди заболевших 6 детей. Из взрослого населения: от 15 до 29 лет – 9 человек, от 30 до 49 лет – 28 человек, 36 в возрасте 50-64 и 19 человек старше 65 лет. Заболевшим назначено соответствующее лечение. Круг контактировавших лиц определен.