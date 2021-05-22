«Веста» всмятку: В Прикамье ищут свидетелей столкновения «КамАЗа» и легковушки

От "Лыды Весты" практически ничего не осталось. Фото: группа ВК "ЧП Лысьва".

Пользователь страницы ВКонтакте «ЧП Лысьва» попросил откликнуться свидетелей жуткого ДТП, которое произошло вчера вечером, 21 мая в Березовском районе.

По фотографии к посту можно понять, что произошло лобовое столкновение «Лады Весты» и «КамАЗа». В результате отечественный легковой автомобиль был смят практически полностью.

- Авария произошла на дороге Кунгур – Лысьва в Березовском районе возле поворота на деревню Перебор, - сообщил автор сообщения. - Пассажир легкового автомобиля - в крайне тяжелом состоянии, водитель - с травмами, но жизни, кажется, они не угрожают.

Об обстоятельствах этого ДТП рассказали в полиции.

- Вчера в 19.00 по автодороге Кунгур-Соликамск в направлении Соликамска двигался автомобиль «КамМАЗ» с прицепом, - сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю. - По предварительной информации, 58-летний водитель грузовика на 44 километре трассы при повороте налево не уступил дорогу и допустил столкновение с двигавшимся во встречном аправлении автомобилем «Лада Веста». В результате аварии пострадали водитель и пассажир легковой машины. Оба госпитализированы в медицинское учреждение. Выясняются все обстоятельства происшествия.