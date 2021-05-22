Житель Прикамья, отметив в кафе день рождения, решил покататься на чужом автомобиле

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Молодой 27-летний житель Очера хорошенько отметил с друзьями в кафе свой день рождения. Под утро решили расходиться. У входа в заведение именинник увидел машину «семерку» с незапертой дверью и ключами в замке зажигания.

Парень решил, что это знак судьбы, которая требует продолжения банкета и зовет его прокатиться в Пермь.

- Задержали угонщика в состоянии сильного алкогольного опьянения уже на подъезде к краевому центру, - рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю. – Задержали его быстро. В дежурную часть полиции обратилась женщина с заявлением о хищении автомобиля ВАЗ-21074. Информацию о преступлении тут же передали всем наружным патрулям. Уже через несколько минут после этого наряд ДПС ГИБДД заметил угнанную легковушку на федеральной трассе «Подъезд к Перми М7 «Волга».

27-летний угонщик пояснил, что накануне отмечал свой день рождения. А утром, выйдя из кафе, обратил внимание на стоящий автомобиль. Передняя водительская дверь была открыта, ключи находились в замке зажигания. Он решил прокатиться на автомобиле.

Уголовное дело об угоне направлено в суд.