В Перми предупредили, что в двух десятках домов в конце мая отключат воду

Опять нет воды! Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Из-за аварий на водоводах в двух десятках домов в Перми в конце мая отключат водоснабжение. Об этом сообщили в компании «Новогор-Прикамье». Смотрим, не попала ли ваша многоэтажка в список домов, где пересохнут краны.

28 мая, в пятницу, с 10.00 до 19.00 воду отключат в домах на следующих улицах:

- 9 Мая, 1, 3;

- Дениса Давыдова, 7, 7А;

- Космонавта Леонова, 6, 8;

- шоссе Космонавтов, 127, 129, 191, 193, 193А, 193Б;

- Советской Армии, 4, 6, 10, 12.

Раскопки будут производить в районе дома на шоссе Космонавтов, 173А.

30 мая, в воскресенье, с 9.00 до 19.00 водоснабжение отключат в домах на улицах:

- Карпинского, 84, 87, 87А;

- Оборонная, 29.

Устранять аварию на водоводе будут возле дома на улице Карпинского, 83.

Ранее мы сообщали, что по графику плановых ремонтов сетей сегодня, 22 мая, произошло отключение воды в домах на трех пермских улицах. В компании «Новогор-Прикамье» рассказали, когда в них дадут воду.

В доме на улице Бердичевская, 117 вода должна появиться сегодня, 22 мая, в 18.00.

Завтра, 23 мая, в 9.00 водоснабжение должны подключить в домах на улицах:

- Камышинская, 1, 8, 10, 12;

- Танцорова, 73.