В Перми предупредили, что в двух десятках домов в конце мая отключат воду

Опять нет воды!
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Из-за аварий на водоводах в двух десятках домов в Перми в конце мая отключат водоснабжение. Об этом сообщили в компании «Новогор-Прикамье». Смотрим, не попала ли ваша многоэтажка в список домов, где пересохнут краны.
28 мая, в пятницу, с 10.00 до 19.00 воду отключат в домах на следующих улицах:
- 9 Мая, 1, 3;
- Дениса Давыдова, 7, 7А;
- Космонавта Леонова, 6, 8;
- шоссе Космонавтов, 127, 129, 191, 193, 193А, 193Б;
- Советской Армии, 4, 6, 10, 12.
Раскопки будут производить в районе дома на шоссе Космонавтов, 173А.
30 мая, в воскресенье, с 9.00 до 19.00 водоснабжение отключат в домах на улицах:
- Карпинского, 84, 87, 87А;
- Оборонная, 29.
Устранять аварию на водоводе будут возле дома на улице Карпинского, 83.
Ранее мы сообщали, что по графику плановых ремонтов сетей сегодня, 22 мая, произошло отключение воды в домах на трех пермских улицах. В компании «Новогор-Прикамье» рассказали, когда в них дадут воду.
В доме на улице Бердичевская, 117 вода должна появиться сегодня, 22 мая, в 18.00.
Завтра, 23 мая, в 9.00 водоснабжение должны подключить в домах на улицах:
- Камышинская, 1, 8, 10, 12;
- Танцорова, 73.