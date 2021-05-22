«Аномальная жара, дожди, грозы, пожары»: синоптики рассказали, какой в Прикамье будет погода в конце мая-2021

Ловлю майский загар. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Незначительное похолодание накануне выходных не отменяет аномальной жары, которая установилась в мае в Пермском крае. Синоптики предупреждают также о дождях, грозах, шквалистом ветре и большой вероятности пожаров.

- С 22 по 24 мая в Пермском крае сохранится аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха на 7 градусов и более выше климатической нормы, - сообщают в Пермском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. – В связи с этим прогнозируется высокая, а местами чрезвычайная пожарная опасность.

В субботу, 22 мая, днем будет от 19 до 24 градусов тепла, по югу - до 29 градусов. В отдельных районах могут пройти небольшие дожди, возможны грозы. На что нужно обратить внимание – в этот день, а также в воскресенье и понедельник порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду.

В воскресенье, 23 мая, будет немного теплее – днем будет от 22 до 27 градусов. Также возможны кратковременные дожди, грозы и шквалистый ветер.

Точно такая же погода обещает сохраниться и в понедельник, 24 мая – с осадками, грозами и порывистым ветром.