Новые заболевшие коронавирусом обнаружены в 16 муниципалитетах Пермского края

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По данным Роспотребнадзора, за минувшие сутки в Пермском крае зафиксировано 99 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Новые заболевшие обнаружены в 16 территориях региона.

Традиционно больше всего заболевших выявлено в Перми - 69 человек. На втором месте с семью инфицированными Березники. На третьем месте Кизел и Нытва. В каждом из этих муниципалитетов заболели по три человека.

В Пермском районе, Добрянке, Краснокамске, Лысьве и Осе - по 2 жителя с COVID-19. По одному заболевшему зафиксировано в семи территориях Пермского края - это Чайковский, Александровский, Еловский, Кишертский муниципальные округа, а также Красновишерский, Соликамский и Чусовской городские округа.

Всего в Пермском крае с начала пандемии и на 21 мая выявлено 56 497 жителей с коронавирусной инфекцией.