В Пермский край поступила первая партия вакцины от коронавируса «КовиВак»

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В Пермский край поставили 1 560 доз вакцины «КовиВак» от коронавируса. Ее разработали на основе инактивированного вируса Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова Российской Академии наук.

В краевом минздраве отмечают, что вакцина официально зарегистрирована в России и рекомендована для профилактики COVID-19. «КовиВак» также является двухкомпонентной вакциной, но вводить ее необходимо с интервалом в 14 дней.

Кроме 1560 доз вакцины «КовиВак», в регион поступило еще 11 330 комплектов вакцины «ЭпиВакКорона». Обе партии препаратов уже доставлены в поликлиники и частные медорганизации региона. По данным Министерства здравоохранения Пермского края, с начала массовой вакцинации в регионе первым компонентом уже привиты 213 290 жителей, а 167 759 полностью завершили курс иммунизации.