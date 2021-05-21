Дмитрий Махонин. Фото: https:permkrai.ru

Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин отчитался о доходах за 2020 год. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства Пермского края.

Из документа следуют, что за 2020 год глава региона заработал 6 779 046 рублей. Уточняется, что этот заработок указан «с учетом иных доходов». В собственности у Дмитрия Махонина имеется только квартира площадью 124,6 кв.м.. В пользовании у губернатора находится земельный участок площадью 2400 кв.м., дом - 96,6 кв.м. и квартира в 102 квадратных метра.

В 2019 году Дмитрий Махонин заработал почти в два раза меньше - 3,8 млн руб.

Ранее мы писали о том, сколько зарабатывают губернаторы Прикамья – бывшие и действующий.