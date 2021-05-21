МЧС предупреждает жителей Пермского края о грозе и сильном ветре

- Фото: Михаил ФРОЛОВ

По данным Гидрометцентра, в пятницу, 22 мая, в отдельных районах Пермского края 22 мая ожидаются дождь и гроза. Также прогнозируется усиление ветра до 20 метров в секунду.

Из-за аномально жарких дней, до 24 мая в регионе сохраняется высокая пожарная опасность, в связи с этим жителям запрещается посещать леса за исключением сквозного проезда по дорогам общего пользования, разводить костры близ леса, сжигать мусор и сухую траву, проводить пожароопасные работы в сельских, городских поселениях и на землях всех категорий.