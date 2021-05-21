Пермской семье, где ребенок едва не выпал из окна, помогли соцслужбы

Ребенка спасли соседи, которые открыли смогли открыть дверь. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Пермской семье, где ребенок едва не выпал из окна, помогли социальные службы. Напомним, 10 мая в одном из домов в Закамске годовалый малыш едва не выпал из окна. Он забрался на подоконник и держал в страхе прохожих и соседей, балансируя на четвертом этаже. Внизу уже развернули одеяла и приготовились к неблагоприятному сценарию. Другие соседи побежали вскрывать дверь, проникли в квартиру и спасли кроху, сняли с подоконника. Мама ребенка в это время спала в комнате.

После этого случая семью взяли на контроль социальные службы. Семье оказана помощь в установке безопасных детских замков на пластиковые окна социальной службой города Перми - на этой неделе замки уже установили.

- Кроме того, оказано содействие в переводе старшего ребенка в ближайший детский сад по месту жительства, а младшему ребенку выделено место в этом же детском саду, скоро он будет проходить медкомиссию, - сообщили в Министерстве социального развития края. - Также маме помогут с трудоустройством. За семьей закреплен социальный участковый, семья находится на социальном сопровождении.

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