В Пермском крае стартовали XX молодежные Дельфийские игры России

Фото: «Единая Россия»

Первый день Игр был ознаменован дебютом Кудымкара – на творческих площадках этого города впервые в истории открылся финно-угорский Дельфийский Кубок. Сегодняшние творческие состязания в Кудымкаре организованы по трем номинациям: «Народное пение», «Народные инструменты» и «Эстрадное пение». На сцену выйдут более ста молодых талантов, представляющие лучшие образцы финно-угорской культуры.

Началось все три года назад, когда депутат Государственной думы РФ от Прикамья Дмитрий Сазонов обратился к директору Международного Дельфийского комитета Владимиру Понявину с предложением провести Дельфийские игры в Пермском крае. Стороны нашли общий язык – и вот результат, в наш регион приехала вся Россия.

Однако Пермь уделила особое внимание своим национальным истокам. Дмитрий Сазонов предложил также организовать в рамках Игр первый финно-угорский Дельфийский Кубок в Коми-Пермяцком округе.

Дмитрий Сазонов, депутат Государственной думы РФ от партии «Единая Россия»:

– Идея проведения финно-угорского Кубка родилась во время встреч с жителями округа, для которых именно культура является фундаментом, на котором стоит сегодня и экономика, и социальная стабильность. Организаторы Молодежных Дельфийских игр помогли воплотить её в жизнь. Финно-угорский Дельфийский Кубок станет хорошим помощником в деле сохранения культурной и языковой идентичности этого важного региона в составе Пермского края.

Первый финно-угорский Дельфийский Кубок проводится при поддержке Федерального агентства по делам национальностей. Его организаторы – Национальный Дельфийский совет России и Фонд поддержки общественных инициатив «Команда Сазонова».

Дельфийские игры в Пермском крае предусматривают проведение официальной церемонии открытия, конкурсной и фестивальной программ, международной конференции, церемонии награждения, закрытие и гала-концерт. Творческие испытания тематически связаны с 300-летием Перми, а также с Годом науки и технологий, объявленным в России в 2021 году указом президента РФ.

Основными площадками для проведения игр в Перми выбраны органный зал филармонии, Дом народного творчества «Губерния», Театр кукол и государственное хореографическое училище. Пермская команда представлена в 29 номинациях из 30.

Напомним, Дельфийские игры – это крупнейшие соревнования в области искусства, объединяющие талантливую молодежь из самых разных сфер: от IT-технологий до танцев и кулинарии. Игры проходят под патронатом комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО.

Дельфийские игры России – это стартовая площадка для многих будущих деятелей искусства. За 20 лет благодаря сложившейся системе поиска и сопровождения молодых талантов из дельфийских лауреатов выросли солисты Большого театра, Ла Скала, Гранд-Опера, Венской оперы, победители и призеры конкурса им. Чайковского и других престижных творческих состязаний. В состав жюри конкурса входят около 100 видных деятелей искусств.

Конкурсная программа всероссийского фестиваля молодых талантов включает в себя 30 номинаций классического, народного и современного искусства. Среди них есть традиционные, в которых молодые люди демонстрируют свои успехи уже на протяжении 20 лет: фортепиано, скрипка, эстрадное пение, современный танец, а есть включённые в программу не так давно, но уже подтвердившие свою актуальность – например, защита персональных данных.

Дельфийские игры в Прикамье продлятся до 26 мая.