Новый корпус детского сада откроется в Мотовилихинском районе Перми

Новый корпус рассчитан на 350 детей. Фото: пресс-служба администрации Перми.

В Перми готов к открытию новый корпус детского сада «Планета Здорово» на улице Евгения Пермяка. Совсем скоро новый детский сад начнет принимать маленьких жителей микрорайона Вышка 2.

Садик этот станет одним из самых больших в городе, корпус рассчитан на 350 детей и является третьим корпусом детского сада «Планета Здорово». Здание детского сада было возведено на средства нацпроекта «Демография», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.

- За последние годы в Перми проведена серьезная работа по повышению доступности дошкольного образования, - сообщили в пресс-службе администрации Перми. - Краевые и городские власти стараются максимально удовлетворять запросы родителей на получение места в детском саду рядом с домом. И вскоре дети из близлежащих жилых комплексов смогут пойти в детский сад по месту жительства.

Перед открытием новый детский сад для пермских малышей оценили губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и глава Перми Алексей Дёмкин.

Перед открытием новый детский сад для пермских малышей оценили губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и глава Перми Алексей Дёмкин. Фото: пресс-служба администрации Перми.

- Знаем, некоторым родителям приходилось возить детей в садики, расположенные в других микрорайонах, что очень непросто, - подчеркнул губернатор Дмитрий Махонин. - Новый корпус позволит решить эту проблему – в детсад рядом с домом смогут пойти 350 ребятишек. Строительство дошкольных учреждений – приоритетная задача для региона. Решаем ее как собственными силами, так и с помощью нацпроектов «Демография» и «Образование». Этот новый корпус как раз возведен в рамках нацпроекта «Демография» при поддержке бюджетов всех уровней. Это яркий пример того, как нацпроекты меняют нашу жизнь здесь и сейчас в лучшую сторону.

В детском саду будет 16 групп, в том числе ясельные, а еще спортзал и зал для музыкальных занятий. Общая площадь объекта составляет 5784 кв. метра.

– Микрорайон растет и развивается, и новый детский сад здесь жизненно необходим, - уверен глава Перми Алексей Дёмкин. - Как и все новые детские сады, этот корпус имеет свою уникальную тематику – спортивную. Может быть, не все его воспитанники станут чемпионами, но уж точно вырастут активными, спортивными и здоровыми людьми. По крайней мере, в садике созданы все условия для этого: тренажеры, развивающие спортивные площадки, в том числе с использованием IT-технологий, есть даже зал для йоги в гамаках. Пусть у наших детей будет радостное и счастливое детство!

- В новом корпусе создана избыточная образовательная среда физкультурной и оздоровительной направленности, - рассказала заведующая детским садом «Планета Здорово» Наталья Ситникова. - В учреждении будут реализовываться авторские программы и методики по формированию здорового образа жизни и сохранению здоровья детей, привлечению их к массовому спорту, знакомству с разными видами спорта и другие.

В новом корпусе создана избыточная образовательная среда физкультурной и оздоровительной направленности. Фото: пресс-служба администрации Перми.

ВАЖНО

За последние шесть лет было создано 12 тысяч мест в дошкольных учреждениях. В 2020 году благодаря национальному проекту «Демография» было построено четыре здания детских садов – на улицах Желябова,16б, Евгения Пермяка, 8а, Байкальской, 26а и Плеханова, 63а.