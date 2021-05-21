Прокурор Березников приехал в лицей, где ученик с ножом напал на учительницу

Березниковский лицей №1

В Пермском крае возбуждено уголовное дело по поводу нападения с ножом на учительницу десятиклассника Березниковского лицея №1.

Его задержали, следователи выясняют мотивы его поступка и опрашивают свидетелей нападения. Для координации их работы в лицей выехал прокурор Березников.

- Прокурор г. Березники Пермского края в связи с происшествием в образовательном учреждении г. Березники выехал на место инцидента, - сообщили в краевой прокуратуре. - В настоящее время выясняются причины случившегося. Руководитель городского надзорного органа координирует работу правоохранительных ведомств. Ситуация находится на контроле прокуратуры Пермского края.

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