В Пермском крае возбудили уголовное дело по поводу нападения школьника на учительницу

Кадр видео "Верхнекамье ТВ".

Сегодня, 21 мая, 16-летний ученик Березниковского лицея №1 напал с ножом на учительницу. Он нанес ей удары в шею и плечо. Десятиклассника задержали, а педагога госпитализировали.

Следователи Прикамья сообщили, что возбудили по факту нападения уголовное дело.

- возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство, - сообщили в СУ СКР по Пермскому краю. -.В настоящее время подозреваемый задержан, с ним работают следователи, проводится осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначаются необходимые экспертизы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе мотив, причины и условия, приведшие к совершению преступления.

На место происшествия прибыли руководитель и следователи территориального следственного отдела, а также заместитель руководителя следственного управления СУ СК России, который координирует работу следственно-оперативной группы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В школе Пермского края девятиклассник ударил учителя ножом

Ученик Березниковского лицея перерезал горло преподавателю физики. По словам очевидцев, женщину госпитализировали (подробнее…)

Что известно о подростке, напавшем на учителя в Березниках

Роман Долбеев был задержан после нападения (подробнее…)